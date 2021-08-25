​​​​​​​مطالبات جديدة في ليبيا بسحب الثقة من حكومة الدبيبة

وجاء في بيان موقع من الـ 29 نائباً أن "رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يتعامل مع إقليم برقة بمبدأ العقاب والهزيمة وأصبح طرفاً في الصراع".

كما اتهموا حكومة الدبيبة بعدم الالتزام بخارطة الطريق المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.

وقبل أسبوع، طالب نواب في البرلمان عبر خطاب لرئيس البرلمان عقيلة صالح، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لإنفاقها المليارات دون أي تحسن للخدمات.

وقال النواب الموقّعون على البيان إن "الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به أمام البرلمان في جلسة منح الثقة شهر مارس الماضي، وأصبحت تنفق الأموال تحت مسمى 12/1 من الميزانية (يجوز للحكومة أن تصرف من 1 إلى 12 من الميزانية المقترحة للعام الحالي، حال تأخر البرلمان في اعتماد ميزانيتها وتعطل تسيير أعمالها) بمبالغ تقدر بالمليارات في دولتي تركيا وتونس، دون أن يظهر تحسن في الخدمات التي زادت في التدهور".

وأشاروا إلى أن هذه الحكومة "أصبحت تمثل عبئاً على المواطن الليبي نتيجة مصروفاتها العالية".

وتابع النواب أن "غياب التنسيق والإدارة اللذان لازما الحكومة منذ تشكيلها يثبت فشلها في إدارة الدولة، وفي تحقيق جزء يسير من احتياجات المواطن".

كذلك وجه الموقعون انتقادات حادّة إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبروا أن تصريحاته التي وصفوها بـ"غير المسؤولة" تهدد الأمن والسلم الأهلي في ليبيا، بالإضافة إلى قيامه بـ"سلب اختصاصات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، والتدخل الواضح في الشأن العسكري والقفز على صلاحيات ومجهودات اللجنة العسكرية 5+5".

وخلّص النواب إلى أن كل هذه الأسباب مجتمعة تجعل من الضروري المطالبة بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، لأنها "زادت الهوة بين أبناء الوطن وزرعت الكره بينهم".

(ش ع)