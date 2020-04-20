​​​​​​​مطالبات بالإفراج عن المعتقلين في سجون تركيا مع انتشار فيروس كورونا

تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي بعد انتشاره السريع في العالم، ووصل إلى تركيا التي سجلت العديد من حالات الوفاة جراءه، وتعدّ المعتقلات من الأماكن الخاصة التي تواجه خطر انتشار الفيروس والتي من الممكن أن تُخلق مآسي كبيرة داخلها، خاصة إن العديد من السجناء والمعتقلين يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم عرضة للإصابة.

ومن أجل تفادي هذا الوضع طالب ذوو بعض المعتقلين من عفرين، المنظمات الحقوقية بالتدخل والعمل على تسوية أوضاعهم والإفراج عنهم.

وفي السياق ذاته أجرت وكالتنا لقاء مع المواطن حسين محو شقيق المعتقل توفيق محو من قرية بليلكو التابعة لناحية بلبل والذي اعتقل عام 1991 ونقل إلى سجن ديار بكر، وبعدها الى سجن يوزكوت، والآن في سجن تيكر داغ بـ إسطنبول، الذي قال "فيروس كورونا انتشر في جميع أرجاء العالم، نطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل والعمل على تسوية أوضاع الأشخاص السياسيين المعتقلين لدى تركيا ".

وتساءل حسين أين منظمات حقوق الإنسان؟.. نناشدها بالعمل على إنقاذ المعتقلين من فيروس كورونا داخل سجون تركيا.

وبدورها قالت الأم صديقة رشو من قرية خالطا التابعة لناحية جنديريس "اعتُقل ابني سليم محمود عام 1994 ونقل إلى سجن ديار بكر، كنت أتحدث معه بين فترة وأخرى بالجوال، لكن منذ أربعة أشهر لا يجيب على هاتفه".

وأشارت الأم صديقة "العديد من الحكومات أفرجت عن سجنائها مع انتشار الفيروس، لماذا تركيا لا تخرج السجناء؟ أرسل ندائي الى الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان، وعليهما العمل لإنقاذ السجناء .

أما شقيق المعتقل أحمد معمو زردشت معمو والذي اعتُقل عام 2011 والموجود في سجن أضنه بـ إسطنبول فقد طالب بإطلاق سراح المعتقلين، ومن بينهم شقيقه، خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا الذي أصبح أكثر انتشاراً في تركيا.

هذا ولم تتخذ السلطات التركيا أية تدابير وقائية لمنع انتشار الفيروس في السجون والمعتقلات، فيما أفادت معلومات عن وفاة أحد المعتقلين جراء إصابته بالفيروس .

(سـ)