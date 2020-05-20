​​​​​​​مطالب مستمرة برفع العزلة عن أوجلان والكشف عن صحته

مع استمرار انتشار جائحة كورونا في العالم يشهد المعتقلون في السجون التركية خطراً كبيراً في انتشار الوباء، وبهذا الخصوص رصدت وكالتنا آراء أهالي مدينة حلب في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

المواطنة فاطمة محمد قالت " نحن على ثقة تامة بأن أفكار القائد أوجلان هي أساس الحلول للأزمات التي تشهدها سوريا والشرق الأوسط على العموم، فتجربتنا في الشمال السوري حققت انتصاراتها على مبادئ فلسفة القائد".

وأضافت في ظل انتشار جائحة كورونا في العالم تستمر السلطات التركية بتشديد العزلة على القائد عبدالله أوجلان.

ومن جانبها قالت المواطنة زينب عمر إحدى الشخصيات التي التقت بالقائد عبدالله أوجلان " نعتقد بأن أزمة كورونا هي أزمة مفتعلة في هذه المرحلة بين الدول الحاكمة والرأسمالية، وأثناء التقائنا بالقائد أوجلان أوضح لنا أن الدول تحاربنا سياسياً وفي يوم ما ستحاربنا بأسلحة متطورة".

وناشدت زينب بضرورة وحدة الصف لتحقيق حرية القائد أوجلان من السجون التركية.

واستنكر المواطن صالح مصطفى أفعال السلطات التركية بتشديد العزلة على القائد أوجلان، ومنع محاميه من الالتقاء به وسط مخاوف من انتشار الوباء في السجون التركية.

وأردف مصطفى " إن وباء كورونا يشكل خطراً على المعتقلين في السجون التركية وعلى لجنة حقوق الإنسان والأمم المتحدة أن تقوم بعملها الواقع على عاتقها إنسانياً وليس خدمة مصلحة الدول".

(سـ)

ANHA