​​​​​​​مطالب لإنهاء الاحتلال في عفرين ومحاسبة تركيا على جرائمها

بيان جامعة روج آفا قرأه الطالب آراس قاسم، في حين قرأ بيان مهجري كري سبي وإداري مخيم عين عيسى محمد الشيخ، وقرأ بيان الإدارة المدنية بالطبقة الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي فيها مظلوم عمر، وبيان إدارة المرأة بالطبقة قرأته الإدارية فاطمة بحبوح.

وسلطت البيانات بمجملها الضوء على جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته التي ارتكبوها بحق أهالي عفرين منذ اليوم الأول لبدء العمليات العسكرية

البربرية عليها وحتى اللحظة مع مرور العام الثالث لاحتلالها، حيث وثقت منظمات حقوق الانسان الآلاف من حالات القتل والاختطاف التي طالت المدنيين الأبرياء أثناء وبعد العمليات العسكرية، ولم تسلم منهم حتى الأشجار والحجارة ،وتم اغتصاب الأموال العامة والخاصة واستباحتها من قبل المرتزقة.

بيان جامعة روج آفا ذكر أيضاً الزيارة الأخيرة لرئيس ما يسمى الإتلاف السوري المعارض نصر الحريري الى هولير واستقبال مسعود البرزاني له ، والتي أتت عقب زيارة الحريري لعفرين المحتلة، حيث ألقى فيها خطب عصماء تشدق فيها بعدائه للشعب الكردي خاصة، وأوضح البيان أن زيارة الحريري لهولير في هذه الفترة هي رغبة من حزب العدالة والتنمية بضرب التقارب والحوار الكردي- الكردي الذي تسعى له القوى السياسية الكردية.

في حين لفت مهجري كري سبي الى سياسة الدولة التركية الاحتلالية وعدائه لشعوب المنطقة والذي ظهر جلياً باحتلاله لعفرين أولاً من ثم كريسبي وسري كانيه ومحاولته احتلال مناطق أخرى وما تخللها من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

أما بيانات الإدارة المدنية وإدارة المرأة بالطبقة وبعد استذكار الجرائم التركية في عفرين، أشادت بالمقاومة التي يبديها أهالي عفرين سواء في المخيمات أو في جبهات القتال، وخاصة النساء اللواتي قدمن فلذة أكبادهن في سبيل الدفاع عن عفرين ولا يزلن يقدمن الشهيد تلو الشهيد.

كما طالبت البيانات برفع وتيرة النضال والكفاح المسلح ضد المحتل التركي ومرتزقته، لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة وضمن حق الدفاع المشروع وشددت على الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ خطوات فاعلة لمحاسبة مجرمي الحرب، وإنهاء الاحتلال وضمان عودة المهجرين الى عفرين

( مـ )

ANHA