​​​​​​​مطالب بإفساح المجال للفرق الحقوقية والطبية للقاء القائد أوجلان

وتداولت في الـ 14 من آذار الجاري، وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا عن صحة القائد أوجلان، ما أثار قلق أهالي شمال وشرق سوريا حول وضعه.

وخرج الآلاف من أهالي مقاطعة كوباني، وناحيتي عامودا وتل براك، تربه سبيه وحلب في تظاهرات حاشدة، طالبوا فيها بضرورة السماح لمحامي القائد وأسرته بلقائه للاطمئنان عن صحته، فيما ألقت الأوساط الشعبية والحقوقية بيانات منفصلة.

كوباني

هذا وتوافد الآلاف من أهالي مقاطعة كوباني إلى ساحة المرأة الحرة للمرة الثانية منذ مساء أمس، للمشاركة في تظاهرة شعبية مناهضة للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ومطالبة بالكشف عن وضعه الصحي على الفور.

وانطلقت التظاهرة من الساحة مرورًا بشارع 48 وصولًا إلى مفترق الطرق على رأس شارع 48، ليقفوا هناك وقفة احتجاجية، إذ ألقى الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية سليمان كعيشيش كلمة، لفت فيها إلى أن "القائد أوجلان أنار طريق الشعوب، على الرغم من المحاولات الساعية إلى النيل من الشعوب التي انتهجت فكره".

وشدد "نحن على عهده ومنهجه ماضون حتى النهاية"، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل والكشف عن صحة وسلامة القائد عبد الله أوجلان.

كما ألقيت كلمة باسم التنظيمات النسوية في كوباني، ألقتها سعاد عالدمر، أكدت فيها أن الحاجة تستدعي أن ينتفض الشعب الكردي والشعوب الأخرى في وجه الفاشية التركية أكثر من أي وقت مضى والنضال لتحرير القائد عبد الله أوجلان".

عامودا

كما وشارك المئات من أهالي ناحية عامودا وقراها في تظاهرة بالصدد ذاته، حيث تجمعّوا أمام ساحة الشهيد جهاد، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حركة الشبيبة الثورية ولافتات كتب عليها "الحرية للقائد أوجلان، نحيي مقاومة غاري، نطالب بزيارة المحامين إلى إمرالي بأقصى سرعة".

وجابت التظاهرة الشارع الرئيس في الناحية مرددين شعارات "لا حياة من دون القائد، الموت للخونة، انتفضوا ضد النظام الفاشي التركي، الحياة من دون القائد لا تعتبر حياة".

وتوقفت التظاهرة في ساحة المرأة الحرة دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم ألقت عضوة اتحاد الشبيبة الثورية السورية ميديا سعدون، كلمة أفادت فيها: "من أجل القائد أوجلان سنظل منتفضين في الساحات". مؤكدة أن نضالهم مبني بجهد القائد.

تل براك

وخرج العشرات من أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو في تظاهرة رفع فيها الأهالي صور القائد عبدالله أوجلان ولافتة كتب عليها "حرية القائد آبو هي حرية الشعوب".

وتوجه الأهالي إلى دوار الفرن جنوب الناحية، وسط ترديد الشعارات التي تحيي القائد أوجلان وتطالب بزيارة عاجلة للاطمئنان عن صحته.

توقفت المظاهرة في دوار الشهداء وسط الناحية، وهناك ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس الناحية، أمينة خليف كلمة استنكرت فيها المؤامرة الدولية واستمرار العزلة المشددة بحق القائد عبدالله أوجلان.

ومن جهتها، طالبت الناطقة باسم مؤتمر ستار في الناحية حنان سليمان، المجتمع الدولي بالتدخل والسماح للمحامين والكادر الطبي بزيارة القائد أوجلان والاطمئنان عليه.

تربه سبيه

وأدلى مجلس ناحية تربه سبيه، ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل الرئيس المشترك للمجلس محمد حاج فرحان.

وأشار البيان إلى ظروف اعتقال القائد والعزلة المشددة المفروضة عليه، مدينًا إياهما.

وناشد المنظمات الحقوقية ومنظمة العفو الدولية والاتحاد الأوربي والمحكمة الأوربية بالتدخل السريع وإجبار تركيا على رفع العزلة عن القائد وإطلاق سراحه.

حلب

كما تظاهر المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان ولافتات كتب عليها "كفى للعزلة والفاشية والاحتلال حان وقت الحرية، سنكسر العزلة ونحطم الفاشية ونبني الأمة الديمقراطية".

انطلقت التظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات الموجودة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود باتجاه ساحة الشهيدة دستينا في القسم الشرقي من الحي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقيت كلمة باسم لجنة وجهاء مدينة حلب ألقتها الإدارية سميرة علوش، أشارت من خلالها إلى أهمية تعزيز الجهود والنزول إلى الساحات للضغط على الدولة التركية وكشف مصير القائد عبد الله أوجلان.

وتابعت سميرة "إن ما يحدث الآن في سجن إمرالي هو تتمة للمؤامرة الدولية التي حيكت ضد شعوب المنطقة"، مطالبة في ختام حديثها لجنة مناهضة التعذيب CPT بتحمّل مسؤوليتها والتدخل فورًا لرفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان.

عين عيسى

فيما احتشد المئات من العاملين في لجان مجالس مقاطعة كري سبي، بالإضافة إلى وجهاء عشائر بلدة عين عيسى في دوار البلدية وسط البلدة، للمطالبة بالكشف عن الحالة الصحية للقائد.

وأدان المحتشدون عبر بيانهم الذي أدلى به نائب الرئاسة المشتركة لمقاطعة كري سبي صبري نبو، العزلة التي تفرضها الدولة التركية على قائد الشعوب عبدالله اوجلان منذ أكثر من 22 عامًا، مطالبًا بالسماح لأسرته ومحاميه بلقائه.

بيانات حقوقية

وفي السياق ذاته، أدلى اتحاد محاميي الرقة ومجلس العدالة الاجتماعية في الطبقة والرقة ببيانين منفصلين إلى الرأي العام.

وقرئ البيانان من أمام مبنى ديوان العدالة في الرقة، إذ قرأ مشلب التركان بيان الاتحاد، أما بيان المجلس فقرأته سماح شعراوي.

وجاء في مستهل بيان اتحاد محاميي الرقة، أن اعتقال القائد ومنع محاميه والأطباء من زيارته والوقوف على حالته الصحية في سجنه، جريمة بحق شعوب العالم الحر الذي يعتبر القائد أوجلان رمزًا لنضاله.

ودعا الاتحاد في بيانه الى النفير العام مطالبًا الهيئات الدولية المهتمة بحقوق الانسان بتشكيل هيئة دفاع والسماح لها بالوصول الى سجن القائد والاطلاع على حالته الصحية.

كما دعا إلى "اعتبار قضية القائد عبد الله أوجلان قضية وطنية في سوريا، لأنه أصبح رمزًا لنضالنا ضد الاستبداد والديكتاتورية".

فيما جاء في بيان مجلس العدالة الاجتماعية في الرقة والطبقة: "إن الإجراءات التعسفية والإجرامية التي يمتهنها المجرم الترکي ضد شخص القائد عبدالله أوجلان ورفاقه في معتقل إمرالي قد انتهكت جميع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان".

مؤكدًا أنه "ما من مبرر لفرض كل هذه العزلة المشددة، ولا يوجد أي نظام قانوني أو أخلاقي يجيز مثل هذه الاجراءات اللاإنسانية ضد هذه الشخصية الأممية التي باتت تحظى بعشق أكثر من 80 مليون إنسان، وما من أحد اطلع على أفكار هذا القائد إلا بات في شغف للقائه".

وأضاف: "أقل ما يمكن فعله تجاه هذه القيادة الأممية أن تمتلئ الساحات في كل مكان للمطالبة ببيان مصير القائد وحريته وإفساح المجال للفرق الحقوقية والإنسانية ولذوي القائد التواصل معه ولقاءه دون أي قید أو شرط ".

(كروب/ س ر)

ANHA