​​​​​​​مسيرة مشاعل في حلب تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة

تجمع المئات من الشبان والشابات بالإضافة إلى أهالي حي الشيخ مقصود في حلب، أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من الحي، رافعين أعلام اتحاد المرأة الشابة وصورة القائد عبد الله أوجلان، بالإضافة إلى المشاعل.

كما حمل المشاركون لافتات كتب عليها "هلموا لمعركة الحرية ضد الخيانة والاحتلال، كردستان ستكون مقبرة الاحتلال".

وانطلقت المسيرة وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا، وتندد بالخيانة والاحتلال. وتجول المشاركون في شوارع الحي ومن ثم توجهوا إلى دوار الشهيدة دستينا في القسم الشرقي من الحي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقت عضوة اتحاد المرأة الشابة ساريا محمد كلمة قالت فيها إن "الدولة التركية تستهدف الشعب الكردي لإنهاء وجوده والقضاء على هويته، هجماتها على مناطق الدفاع المشروع وعلى مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق الشهباء تهدف إلى الاحتلال".

وأضافت "سنقف في وجه هذه الهجمات، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام العدو، وسندافع ونحمي أرضنا من أي هجمة أو أي عدوان، وتهديدات الاحتلال التركي على مناطقنا لن تنال من إرادتنا وعزيمتنا".

ودعت ساريا الشبان والشابات إلى الوقوف إلى جانب قواتهم لحماية أرضهم من تهديدات وهجمات الاحتلال التركي على المنطقة، وأن ينظموا أنفسهم وفق المرحلة.

وانتهت المسيرة بترديد شعارات لا للاحتلال التركي، تحيا مقاومة الكريلا، لا حياة بدون القائد.

(ع س/ك)

ANHA