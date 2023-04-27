​​​​​​​مسيرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

انطلقت المسيرة التي شارك فيها العشرات من الشبيبة، من مفرق قرية حلنج، وستنتهي في قرية علبلور غرب مدينة كوباني، رافعين صور الصور القائد عبد لله أوجلان.

بدأت المسيرة بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة لعضو حركة الشبيبة الثورية السورية حسن مصطفى الذي ندد بصمت القوى الدولية تجاه العزلة المفروضة على القائد، معتبراً ذلك استمراراً للمؤامرة الدولية التي تعرض لها.

وطالب مصطفى الشبيبة بتصعيد النضال، فهم المستهدفون من قبل دولة الاحتلال التركي التي تحارب فكر وفلسفة القائد التي تعوّل بشكل أساسي على الشبيبة.

وعاهد حسن مصطفى باسم الشبيبة، القائد عبد الله أوجلان "لن يهدأ لنا بال حتى ينال القائد حريته الجسدية".

انطلقت بعدها المسيرة إلى قرية علبلور حيث منزل القائد، وسط ترديد الهتافات المطالبة بحرية القائد الجسدية، "لا حياة بدون القائد"، "الموت للفاشيين والحرية للقائد".

(ن ك/ل م)

ANHA