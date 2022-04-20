​​​​​​​مسيرة حاشدة للشبيبة في كوباني تنديداً باستهداف طائرة تابعة للاحتلال التركي لسيارة

ونظمت المسيرة تنديداً بجرائم الفاشية التركية عبر استهدافها للسيارات والمدنيين بالطيران المسير، وذلك بعد فشلها في تنفيذ مخططاتها الاحتلالية في المنطقة.

وبدأت المسيرة التي انطلقت من ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء بيان باسم حركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات نددوا فيه بالقصف التركي المستمر.

وأشار البيان الذي قرأه أحمد درويش نائب الرئاسة المشتركة لحركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات إلى أنه "مهما فعلت دولة الاحتلال التركي فإنها لن تستطيع إخضاع وكسر إرادة شعوب المنطقة".

وندد البيان: "بتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي في إبادة الكرد، والذي نجمت عنه نتائج كارثية أبرزها ما نشاهده اليوم من قصف للمنازل والسيارات بالطيران المسير للاحتلال التركي".

وعاهدت الشبيبة في ختام بيانها بالانتقام لأرواح الشهداء.

وبعدها استمرت المسيرة لتنتهي في دوار السلام على وقع ترديد الشعارات التي تندد بجرائم المحتل التركي.

(ن ك/ل)

ANHA