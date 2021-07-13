​​​​​​​مسيرة حاشدة لأهالي حلب تنادي بوحدة الصف الكردي

وتجمع المشاركون أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود حاملين صور القائد عبد الله اوجلان ولافتة كتبت عليها "نعم للوحدة الوطنية... لا للخيانة لا للاحتلال التركي"، وجابت المسيرة شوارع الحي الرئيسية وصولاً الى مركز مجلس شيخ مقصود الشرقي، وسط هتافات تنادي بوحدة الصف الكردي.

وهناك وقف المشاركون دقيقة صمت، ثم القى عضو المجلس العام لحيّي الشيخ مقصود والاشرفية قازقلي حسين كلمة استنكر فيها الهجمات التركية المستمرة على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، وناشد القوى والأحزاب الكردية للتكاتف والوقوف بوجه سياسات الاحتلال التركي الهادفة لإبادة الكرد.

بدورها ألقت عضوة مؤتمر ستار اليفة حسن كلمة قالت فيها: "منذ فجر التاريخ واعداء الكرد يسعون لإبادتهم وإمحاء وجودهم وثقافتهم، من خلال احتلال ارضهم وارتكاب المجازر بحقهم، وتأتي هذه السياسات والإبادات بسبب عدم وحدة الكرد"، مؤكداً بان مصالح الدول الرأسمالية يكمن بتفرقة الكرد.

وأشارت الى أن سياسات الدول القومية والسلطوية تهدف لبث الفتن بين الكرد كون وحدة الكرد يهدم مشروعهم الاحتلالي ويهدد سياستهم الرأسمالية.

وشدد الكلمات في نهايتها على ضرورة رص الكرد من صفوفهم والاعلان عن الوحدة الوطنية الكردية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء.

وانتهى المسيرة بترديد الشعارات التي تنادي بوحدة الصف الكردي.

(ح م/ل)

ANHA