تجمع المئات من العمال وأهالي حيي الشيخ مقصود والأِشرفية، بالإضافة إلى المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من الحي، رافعين أعلام حركة المجتمع الديمقراطي ومؤتمر ستار وحزب العمال الكردستاني وصور القائد أوجلان.

انطلقت المسيرة وسط ترديد الشعارات التي تحيي الشهداء وحزب العمال الكردستاني ومقاومة الكريلا، وجابت شوارع الحي، بعدها توجهت إلى ساحة الـ 7 شهداء، في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

وبعد توقف المسيرة، هنأت الرئيسة المشتركة لمؤسسات المجتمع المدني، سعاد حسن، جميع العاملين والعاملات والقائد أوجلان بعيد العمال.

وقالت "عندما نقول العمال نتذكر المقاومة والانتفاض وعدم الاستسلام؛ لأنهم أساس الثورة والمقاومة أمام الظلم والاستبداد، وانتفضوا بسبب الظلم".

وأشارت سعاد إلى أن "العمال هم أساس الانتصار، إن لم يكن العمال داخل الثورة ستسقط".

وتابعت "الدولة التركية هي العدو الأساسي للكرد، والحزب الديمقراطي الكردستاني أصبح العدو الآخر للكرد، لا فرق بينه وبين تركيا، عائلة البرزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني هم شركاء في شن الهجمات على قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع".

ومن جهته، قال الرئيس المشترك لبلدية الشعب لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية صلاح سينو "بمناسبة 1 أيار، عيد العمال العالمي، نحيي الطبقة العاملة حول العالم، ونحتفي به في ظروف صعبة في ظل التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة من صراعات وحروب".

وأضاف سينو إن الدولة التركية تهاجم مناطق قوات الكريلا لمحو الهوية الكردية "تركيا تستغل الأوضاع الحالية لضرب حركة الحرية الكردستانية بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمثل خط الخيانة، وأصبح أداة بيد الدولة التركية لتنفيذ أجنداتها في المنطقة".

ونوّه سينو إلى أن "مسرور ومسعود ونيجيرفان يتسابقون لإرضاء الدولة التركية، وهم ينفذون تعليمات أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية؛ لإبادة الشعب الكردي. والديمقراطي الكردستاني يعلم أنه لولا حزب العمال الكردستاني لاحتلت الدولة الركية مناطق باشور كردستان".

(ع س/م)

ANHA