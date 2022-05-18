​​​​​​​مسيرة في حلب لاستذكار شهداء شهر أيار

تجمع الآلاف من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية وجرحى الحرب، بالإضافة إلى المؤسسات المدنية وقوى الأمن الداخلي وقوات حماية المجتمع، أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء.

وانطلقت المسيرة وسط ترديد الشعارات التي تحيي الشهداء ومقاومة الكريلا، وجابت المسيرة شوارع الحي وصولاً إلى حي الشهيد كلهات في القسم الشرقي من الحي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى عضو فدراسيون جرحى الحرب مصطفى محمد كلمة استذكر فيها المناضل حقي قرار وجميع الشهداء الذين استشهدوا في شهر أيار.

وقال محمد: "الشهيد حقي قرار لعب دوراً كبيراً في بناء وتأسيس حركة حرية كردستان، منذ 44 عاماً نسير على خطا الشهيد حقي وجميع شهداء حركة حرية كردستان".

فيما استذكرت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء روشان محمد جميع شهداء الحرية، وقالت: "ننحني أمام تضحيات الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم للدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة، ويقف اللسان عاجزاً عن وصف البطولات التي أبدوها لكي نحيا أحراراً ونعيش بسلام وأمان، شهداؤنا خالدون في قلوبنا".

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء ومقاومة الكريلا.

(ع س/ك)

ANHA