​​​​​​​مسيرة في دمشق تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع

وبمشاركة المئات من الكرد المقيمين في دمشق انطلقت اليوم المسيرة المنددة بهجمات الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع، وذلك في حي زورآفا بالعاصمة السورية دمشق، وسط ترديد المشاركين الشعارات التي تستنكر الهجمات التركية وتحيي مقاومة الكريلا.

وتوقفت المسيرة في ساحة حي زروآفا وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في دمشق فاضل بوزان كلمة ندد فيها بالهجمات الأخيرة لدولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ودعا عموم الشعب السوري للوقوف في وجه الاحتلال التركي وهجماته المتكررة والمنافية للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً أنه بدون إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا.

كما استنكر بوزان تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في شن الهجمات على قوات الدفاع الشعبي، ودعا الشعب الكردستاني في باشور كردستان للتعبير عن رفضه لسياسات الديمقراطي الكردستاني التي لا تخدم سوى أعداء الشعب الكردي.

يذكر أن الطيران المسيّر لجيش الاحتلال التركي استهدف بتاريخ 20 نيسان الجاري سيارة على طريق قريتي إيدق وتوخت جنوب كوباني استشهدت على إثرها ثلاث مقاتلات من وحدات حماية المرأة، وعاد ليقصف أحياء مدينة كوباني بالمدفعية، بتاريخ 22 نيسان الجاري، أصيب على إثرها مواطنون بجراح.

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ANHA