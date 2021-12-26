​​​​​​​مسيرة في دمشق للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

وشارك في المسيرة العشرات من الكرد المقيمين في العاصمة دمشق، وانطلقت المسيرة الجماهيرية من حي زورآفا وجابت شوارعها الرئيسة، وتقدمت المسيرة لافتة كتب عليها "حرية القائد أوجلان هي حرية جميع الشعوب" وسط رفع المشاركين صور القائد أوجلان ولافتات منددة بالعزلة المفروضة على القائد.

وبعد أن جابت المسيرة شوارع الحي توقفت في الساحة، وهناك أصدر مجلس عوائل الشهداء في دمشق بياناً جاء فيه:

"باسم مجلس عوائل الشهداء في العاصمة دمشق ندين ونستنكر بأشد العبارات العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان من قبل دولة الإجرام الدولة التركية ونطالب بفك أسر القائد أوجلان كذلك نطالب من الدول المتآمرة العمل على إصلاح المؤامرات التي حيكت في الشرق الأوسط وخاصة ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة وسد الطريق أمام أي حل في المنطقة".

وأضاف: "فنحن كعوائل الشهداء نهيب بكل إنسان ذي ضمير أن يرفع صوته عالياً ويقف ضد كل متربص، فلا يوجد حل إلا بوجود القائد آبو فهو الجزء الأساسي لكل حل ونرى فيه المخلص في هذا الوقت العصيب فهو منذ أكثر من ثلاث وعشرين سنة يتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي وكذلك محاولات القضاء عليه بشتى الوسائل في ذلك السجن الانفرادي المعزول في وسط البحار وممنوع لقاؤه أو حتى التواصل مع محاميه أو أسرته لسنوات عديدة".

وأردف البيان: "وفي النهاية نرى أن المؤامرة لن تنتهي إلا بفك أسر القائد وعودته إلى القيام بدوره التاريخي في قيادة شعبه ليكون طليعة الحرية والديمقراطية وحماية القيم الإنسانية وتحقيق أخوة الشعوب والحياة المشتركة ضمن مشروع الأمة الديمقراطية".

وناشد البيان في ختامه "جميع القوى الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان للاستمرار في كفاحها حتى فك أسر القائد وتحقيق حريته الجسدية".

(س ع/ل)

ANHA