​​​​​​​مسيرة داعمة للمرشحات في الانتخابات التركية

لدعم ومساندة النساء في الانتخابات التركية في باكور كردستان وتركيا، تجمّعت النساء، اليوم، أمام ساحة الحرية في ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة، للخروج في مسيرة.

حملت المشاركات اللواتي توجهن نحو الساحة العامة وسط الناحية يافطات كتب عليها (إبادة السياسيات جريمة، امنحوا صوتكم للمرأة)، وسط رفعهن صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار.

لدى وصولهن إلى الساحة العامة، توقفن دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار بمدينة الحسكة فاطمة العلي كلمة، أشارت فيها إلى أنهن نظمن هذه المسيرة: "دعماً وتضامناً مع النساء المشاركات في انتخابات باكور كردستان".

فاطمة العلي، دعت كافة النساء في تركيا الإدلاء بأصواتهن للنساء اللاتي ترشحن وسط ظروف قاسية وضغوط الاعتقالات التعسفية، وتحدين الحكومة التركية الفاشية الرافضة للديمقراطية والمستمرة في فاشيتها.

مشيرة إلى أن عدد النساء اللواتي رشحن أنفسهن للاستحقاقات الانتخابية القادمة التي ستقام في 14 أيار الجاري، ويبلغ عددهن نحو 150 امرأة.

وفي تأكيدها على دعم المشاركات في الانتخابات التركية، قالت فاطمة العلي "نحن النساء في شمال وشرق سوريا، اللواتي تحررنا بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، نؤكد دعمنا للنساء في باكور كردستان للوصول إلى حريتهن والعيش ضمن دولة ديمقراطية".

(خ ف/ م ح)

ANHA