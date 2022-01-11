​​​​​​​مسيرة بريف كوباني تنديداً بالهجمات التركية واستذكاراً لشهيدات مجزرة باريس

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى مجلس ناحية شيران وصولاً إلى مركز قرية شيران شارك فيها العشرات من الأهالي حاملين لافتات كتب عليها "النسيان خيانة والانتقام هو وعدنا" وصور شهيدات مجزرة باريس والشهيدات عضوات اتحاد المرأة الشابة الثلاث اللواتي استشهدن خلال استهدافهن من قبل مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي وصورة الطفل عبدو مصطفى حنيفي الذي فقد ساقه إثر القصف التركي المدفعي على المنطقة.

ولدى الوصول إلى مركز ناحية شيران وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاها إلقاء بيان من قبل اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات.

وقرأت الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية شيران سلامة عطي البيان وجاء فيه إن "دولة الاحتلال التركي استهدفت المرأة المنظمة بشخص شهيدات باريس عبر استخباراته والخونة التابعة لها في عام ٢٠١٣، والآن تعيد استهداف الشعب الكردي كافة عبر استخباراتها والخونة والعملاء".

وأشار البيان إلى أن الدولة الفاشية التركية حاولت كسر إرادة المرأة الحرة وزرع الخوف في نفوس النساء المناضلات في أجزاء كردستان الأربعة لتحد من النضال ضد الفاشية التركية.

ونوه إلى أن دولة الاحتلال التركي تريد ضرب مكتسبات ثورة روج آفا والتشهير بها بكافة السبل والطرق الممكنة لها مستذكراً هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة وبشكل خاص مدينة كوباني وقراها، وأضاف: "والآن تعمل على ذلك عبر الخونة والعملاء التابعة لها".

وناشد البيان الشعب الكردي برفع وتيرة النضال ضد الدولة الفاشية التركية والاتحاد لهزيمة الدولة التركية الفاشية، مؤكداً "لأن هزيمتها بداية لتحرير الشعوب المضطهدة".

هذا وتعرض مركز مدينة كوباني و٦ قرى شرقي المدينة لهجمات دولة الاحتلال التركي بالمدافع ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة ١٢ آخرين بينهم ٣ نساء وطفلين أحدهما بترت ساقه.

وتجدر الإشارة إلى أن المناضلات الثلاث (ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز) استشهدن إثر عملية اغتيال طالتهن في العاصمة الفرنسية باريس على يد الاستخبارات التركية، في الـ 9 كانون الثاني/ يناير 2013.

(م ع/ج)

ANHA