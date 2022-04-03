​​​​​​​مسيرة بالسيارات في ديرك احتفالاً بميلاد القائد أوجلان

تجمع المئات من أهالي ديرك بموكب من السيارات أمام مركز عوائل الشهداء في ديرك، وتوجهوا صوب بلدة خانا سري التابعة لمنطقة الكوجرات في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو.

وبعد الوصول إلى بلدة خانا سري انضم موكب من أهالي الكوجرات إليهم لتنطلق المسيرة من بلدة خانا سري وتتوجه نحو السوق المركزي مروراً بالشوارع الفرعية والرئيسة وسط مدينة ديرك.

ورفع المحتفلون صور القائد عبدالله أوجلان وهم يهتفون بحريته.

هذا ومن المقرر أن تقام في تمام الساعة 20:00 من مساء اليوم حفلة في ساحة تقاطع مفرق الزهيرية على الكورنيش البلدي.

(كروب/ل)

ANHA