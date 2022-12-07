​​​​​​​مسيرة بالمشاعل في كركي لكي استنكاراً للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

وتجمع المتظاهرون في ساحة الشهيد خبات في ناحية كركي لكي، حاملين لافتات كتب عليها "الكريلا مستقبل وكرامة كردستان" كما رفعوا صور القائد عبدالله أوجلان وأعلام الشبيبة .

ومن هنالك انطلقت المسيرة وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة الكريلا وشعارات "لا حياة بدون القائد" وتوجه المشاركون باتجاه بلدة رميلان حيث تجمعوا أمام مركز آرام تيكران للثقافة والفن.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقى عضو مجلس الشبيبة في ناحية جل آغا ميلاد العاكوب كلمة أشار فيها إلى أن "الاحتلال التركي بتشدديه العزلة المفروضة على القائد يحاول إضعاف الشعوب الحرة التي تحيا على فكر القائد الأممي عبد الله أوجلان" .

وأضاف العاكوب "مهما حاولت تركيا إضعافنا وإبعادنا عن قائدنا وفكره وفلسفته، إلا أننا سنناضل لتحقيق مجتمع حر. وكشبيبة ثورية نحيي ونؤكد دعمنا لمقاومة الكريلا، وهم مستقبل وكرامة كل كردي حر يناضل في سبيل تحرير كردستان. "

وأضاف "نحن كشبيبة ثورية نعاهد بأننا سنمضي على طريق الحرية وعلى فكر قائد الإنسانية عبد الله أوجلان حتى تحرير القائد جسدياً ونؤكد على دعمنا الكامل لمقاومة الكريلا ضد كافة أشكال الهجمات والممارسات التي تحاول مراراً وتكراراً النيل من إرادة الكريلا "

وانتهت المسيرة بترديد شعارات تحيي مقاومة الكريلا وشعارات "لا حياة بدون القائد".

( ب ش/ك )

ANHA