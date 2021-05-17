​​​​​​​مسيرة الشّبيبة الرّاجلة تصل إلى ناحية كركي لكي

وبدأت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، يوم أمس الأحد، مسيرة راجلة لمدة ثلاثة أيام، انطلقت من مدينة قامشلو باتجاه مدينة ديرك، دعماً لحملة صقور زاغروس الثورية والمقاومة التي تبديها قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع ضد هجمات الاحتلال التركي، ومقاومة المعتقلين داخل السجون التركية.

وشارك في المسيرة المئات من الشباب والشابات من عموم مناطق شمال وشرق سوريا، حيث وصلوا مساء اليوم، إلى ناحية كركي لكي، واستقبلهم الأهالي استقبالاً حافلاً، وسط ترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة قوات الدفاع الشعبي في وجه الاحتلال التركي، وتندد بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة الراجلة صباح يوم غدٍ الثلاثاء، نحو مدينة ديرك في يومها الثالث.

(ك-ع/إ)

ANHA