​​​​​​​مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة تصل إلى ساحة ملعب شهداء ١٢ آذار

وانطلقت صباح اليوم حوالي الساعة الـ11:00 مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة، تحت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سندحر الاحتلال والخيانة", وذلك من دوار اوصمان صبري غرب بمدينة قامشلو.
وصلت مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة إلى الساحة الواقعة أمام ملعب شهداء ١٢ آذار، بترديد هتافات تدين خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتدعم المقاومة التاريخية لمقاتلات ومقاتلو الكريلا.
من المقرر القاء كلمتين من قبل الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة حكمت حبيب وعضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف.
(كروب/آ)
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