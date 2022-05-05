​​​​​​​مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة تصل إلى ساحة ملعب شهداء ١٢ آذار وصلت قبل قليل مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة التي انطلقت صباح اليوم من دوار اوصمان صبري بمدينة قامشلو، إلى جانب ساحة ملعب شهداء ١٢ آذار، بمشاركة عشرات الآلاف من مكونات مقاطعتي الحسكة وقامشلو.