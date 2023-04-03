​​​​​​​مسيّرة تستهدف متزعماً في إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجاراً "دوى على طريق (كفتين – كللي) بريف إدلب الشمالي، تبين أنه ناجم عن استهداف مُسيّرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، لرجل مجهول الهوية حتى الآن ما أدى لمقتله".

من جانب أخر ذكرت وسائل إعلام بأن الطائرة المسيّرة استهدفت متزعماً في صفوف مرتزقة "حراس الدين" التابعة للاحتلال التركي يدعى "خالد عبد الله الخليف".

وكانت طائرة مسيّرة للتحالف الدولي قد استهدفت، في 24 شباط/ فبراير الفائت، مرتزقين من داعش أحدهما أبو سارة العراقي وهو من الجنسية العراقية، قتل نتيجة الضربة مع مرافقه، قرب بلدة مشهد روحين على طريق دير حسان- قاح شمالي إدلب.

(د ع)