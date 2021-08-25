​​​​​​​مسيّرة تابعة للاحتلال تقصف قرية بيلونية

قصفت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي قرية بيلونية في مقاطعة الشهباء.
خبر 2021-08-25T09:05:00 الشهباء

ولم تتضح بعض نتائج القصف الذي طال القرية.

(م)

ANHA


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