مسيّرة تابعة للاحتلال تقصف قرية بيلونية قصفت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي قرية بيلونية في مقاطعة الشهباء. خبر 25 آب 2021, الأربعاء - 09:05 2021-08-25T09:05:00 الشهباء ولم تتضح بعض نتائج القصف الذي طال القرية. (م) ANHA إقرأ أيضاً مؤرخ أردني يضع 13 بندًا لإعادة بناء علاقات قوية بين العرب والكرد قال الكاتب والمؤرخ الأردني الدكتور محمد الصويركي،... جيش الاحتلال يقصف قريتي علقمية ومرعناز بالأسلحة الثقيلة يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي علقمية ومرعناز بال... وجهاء دير الزور: سنتصدى لهجمات الاحتلال التركي وندعم قسد بكل قوانا أدان وجهاء عشائر عربية في دير الزور، هجمات الاحتلا... الموقع القديم