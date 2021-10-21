​​​​​​​مسيّرة تابعة للاحتلال تحلق فوق مقاطعتي عفرين والشهباء

تحلق طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق مقاطعة عفرين المحتلة ومقاطعة الشهباء.
خبر 2021-10-21T08:44:00 الشهباء

وقال مراسلنا، إن المسيّرة التابعة للاحتلال التركي تحوم فوق المقاطعتين.

(م)

ANHA


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