مسيّرة تابعة للاحتلال تحلق فوق مقاطعتي عفرين والشهباء تحلق طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق مقاطعة عفرين المحتلة ومقاطعة الشهباء. خبر 21 تشرين الأول 2021, الخميس - 08:44 2021-10-21T08:44:00 الشهباء وقال مراسلنا، إن المسيّرة التابعة للاحتلال التركي تحوم فوق المقاطعتين. (م) ANHA إقرأ أيضاً حزب التطوير والتغيير الديمقراطي: الضامن الوحيد لردع الهجمات والاعتداءات هو تكاتف مكونات المنطقة أكدت الأمانة العامة في حزب التطوير والتغيير الديم... الإدارة الذاتية عن الهجوم التركي على كوباني: انتقام لداعش وإصرار علني على ضرب الاستقرار استنكرت الإدارة الذاتية استهداف الاحتلال التركي س... كاتب سوري من دمشق: تركيا وراء تفجير دمشق وعلى السوريين الاتحاد ضدها وجّه الناشط والكاتب السياسي السوري الدكتور أحمد ا...