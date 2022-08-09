مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تستهدف منزلاً في قرية خرزة بعامودا استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي قبل قليل، منزلاً في قرية خرزة في الريف الغربي لناحية عامودا. خبر 09 آب 2022, الثلاثاء - 09:45 2022-08-09T09:45:00 قامشلو وأفاد مراسلنا نقلاً عن مصدر محلي بأن المسيّرة استهدفت منزلاً ، دون تسجيل أي أضرار بشرية. (أم) ANHA إقرأ أيضاً تحليق مكثف للمسيّرات التركية في أجواء قرى عامودا تشهد أجواء القرى الغربية لناحية عامودا تحليقاً مك... لمواجهة الهجمات.. أهالي تل رفعت يحفرون الخنادق يحفر أهالي تل رفعت الخنادق حول منازلهم لمواجهة هجم... الاحتلال التركي يقصف قرية خانيكي غرب ناحية عامودا - تم التحديث يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية خاني...