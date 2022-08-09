​​​​​​​مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تستهدف منزلاً في قرية خرزة بعامودا

استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي قبل قليل، منزلاً في قرية خرزة في الريف الغربي لناحية عامودا.
خبر 2022-08-09T09:45:00 قامشلو

وأفاد مراسلنا نقلاً عن مصدر محلي بأن المسيّرة استهدفت منزلاً ، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

(أم)

ANHA


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