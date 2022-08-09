​​​​​​​مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تستهدف منزلاً في قرية خرزة بعامودا استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي قبل قليل، منزلاً في قرية خرزة في الريف الغربي لناحية عامودا.