​​​​​​​مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تقصف شنكال- تم التحديث

قصفت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي، اليوم الأحد، منطقة بهرفا شمال قضاء شنكال غربي محافظة نينوى، بحسب وكالة روج نيوز.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن "طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي قصفت عربة لوحدات حماية شنكال YBŞ بالقرب من مقر الجيش العراقي في قرية بهرفا".

هذا ولم يُعرف حجم الأضرار الناجمة عن القصف بعد، على ما أفادت الوكالة.

الجدير بالذكر مسيّرة للاحتلال التركي استهدفت قرية بهرفا التابعة لناحية خانصور في شنكال بتاريخ الـ 29 من شهر آب المنصرم.

وأصبحت شنكال هدفاً للهجمات التركية عقب تحريرها من مرتزقة داعش عام 2015.

كما تستهدف دولة الاحتلال التركي بين الحين والآخر مناطق متفرقة من العراق، في حين أن حكومتي إقليم جنوب كردستان والمركزية تلتزمان الصمت.

(م)