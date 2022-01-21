مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تقصف عربتين في شنكال قصفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي عربتين في وادي شيلو في شنكال. خبر 21 كانون الثاني 2022, الجُمُعَةُ - 15:39 2022-01-21T15:39:00 مركز الأخبار وقصفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي عربتين في وادي شيلو في شنكال في حوالي الساعة 15:30. (م) إقرأ أيضاً مظلوم عبدي: نجحت قواتنا بصد هجمات داعش واعتقال جميع الهاربين أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم ع... الطيران المسير للاحتلال التركي يحوم في سماء ناحية الدرباسية يحلق في هذه الأثناء الطيران المسير للاحتلال الترك... استشهاد قيادي ومقاتل من وحدات حماية شنكال بقصف مسيرة للاحتلال التركي لعربتين استشهد قيادي ومقاتل من وحدات حماية شنكال وأصيب اثن...