​​​​​​​مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تقصف عربتين في شنكال

قصفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي عربتين في وادي شيلو في شنكال.
خبر 2022-01-21T15:39:00 مركز الأخبار

وقصفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي عربتين في وادي شيلو في شنكال في حوالي الساعة 15:30.

(م)


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