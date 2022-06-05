مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم في سماء عفرين والشهباء تحوم في هذه الأثناء، طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي فوق مناطق عفرين والشهباء. خبر 05 حزيران 2022, الأحد - 09:37 2022-06-05T09:37:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلنا بأن مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء مناطق عفرين والشهباء. (ف) ANHA إقرأ أيضاً كاتب صحفي: تركيا لن تهاجم بدون دعم دولي والشعب سيحمي ثورته ويقاوم أكد الكاتب الصحفي دجوار آغا، على أن أي هجوم جديد من... ذوو الشهداء في منبج: الاحتلال التركي سيجد حتى كبار السن يرفعون السلاح في وجهه أكد ذوو الشهداء في منبج، من المكون العربي والكردي،... رئيس تحرير كاليفورنيا كوريير يدعو الشعوب إلى تشكيل تحالف مناهض لأردوغان حذر رئيس تحرير صحيفة، كاليفورنيا كوريير، الأرميني...