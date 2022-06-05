​​​​​​​مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم في سماء عفرين والشهباء

تحوم في هذه الأثناء، طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي فوق مناطق عفرين والشهباء.
خبر 2022-06-05T09:37:00 مركز الأخبار

وأفاد مراسلنا بأن مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء مناطق عفرين والشهباء.

(ف)

ANHA


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