​​​​​​​مسيّرة للاحتلال التركي تستهدف سيارة في جنوب كردستان

أفادت وكالة روج نيوز نقلاً عن مراسلها من المنطقة، بأن ”مسيّرة تركية استهدفت عجلة في قضاء كوي، مما أسفر عن فقدان السائق لحياته، وإصابة 3 أشخاص كانوا داخل العجلة أيضاً”، و “تم نقل المصابين إلى المشفى مباشرةً”.

وتحدث نائب مدير الصحة العامة في قضاء كوي، شيروان جلال، للوكالة، قائلاً: لقد فقد السائق حياته نتيجة القصف بشكل مباشر، وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح كانوا داخل السيارة، وتم نقلهم إلى المشفى".

وأكد أن وضع المصابين تخطوا مرحلة الخطر، مضيفاً أن “الركاب كانوا مدنيين ويبدو أن الأربعة جميعهم من عائلة واحدة”.

(س ر)