​​​​​​​مسيّرة للاحتلال التركي تقصف قريتين في شيراوا

خبر 2023-10-11T14:22:00 الشهباء

قصفت مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي محيط قريتي مياسة وصوغانكة في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.

(س ر)

ANHA


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