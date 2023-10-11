مسيّرة للاحتلال التركي تقصف قريتين في شيراوا خبر 11 تشرين الأول 2023, الأربعاء - 14:22 2023-10-11T14:22:00 الشهباء قصفت مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي محيط قريتي مياسة وصوغانكة في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً قسد تردي 4 جنود أتراك و3 مرتزقة قتلى في ثالث رد على الهجمات الأخيرة أكدت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 4 جنود للاحتلال ا�... ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا يؤكد على ضرورة ردع تركيا شدد ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا على ضرورة ردع ت�... بمراسم مهيبة.. تشييع جثماني شهيدين من قوى الأمن الداخلي في كوباني شيّع أهالي إقليم الفرات جثماني عضوين من قوى الأمن �...