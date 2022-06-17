مسيّرة للاحتلال التركي تحوم في سماء تل رفعت تحوم في هذه الأثناء، طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي في سماء مدينة تل رفعت. خبر 17 حزيران 2022, الجُمُعَةُ - 10:14 2022-06-17T10:14:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلنا بأن طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء، فوق مدينة تل رفعت. (ف) ANHA إقرأ أيضاً قسد تكشف حصيلة جرائم الاحتلال التركي في النصف الأول من شهر حزيران كشفت قوات سوريا الديمقراطية حصيلة الجرائم والانته... خديجة إبراهيم: الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتحملان مسؤولية هجمات الدولة التركية على شنكال عرّفت المحامية خديجة إبراهيم الجرائم التي ترتكبها... الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون محيط قرية بينة في ناحية شيراوا يقصف الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه ا...