​​​​​​​مسيّرة للاحتلال التركي تحوم في سماء تل رفعت

تحوم في هذه الأثناء، طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي في سماء مدينة تل رفعت.
خبر 2022-06-17T10:14:00 مركز الأخبار

وأفاد مراسلنا بأن طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء، فوق مدينة تل رفعت.

(ف)

ANHA


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