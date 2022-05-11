​​​​​​​مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق تل تمر وريفها

تحوم في هذه الأثناء، مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق ناحية تل تمر وريفها.
خبر 2022-05-11T10:44:00 مركز الأخبار 

وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء، فوق ناحية تل تمر وريفها.

(س ر)

ANHA


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