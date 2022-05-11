مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق تل تمر وريفها تحوم في هذه الأثناء، مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق ناحية تل تمر وريفها. خبر 11 أيار 2022, الأربعاء - 10:44 2022-05-11T10:44:00 مركز الأخبار وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء، فوق ناحية تل تمر وريفها. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً لجنة الثقافة والفن في حزب العمال الكردستاني تستذكر الفنانة مزكين استذكرت لجنة الثقافة والفن في حزب العمال الكردستا... الإدارة الذاتية عن مشروع توطين اللاجئين: أهدافها مدمّرة لسوريا ومقسّمة لها أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن رفضها ال... طائرة حربية تركية تحوم في سماء ناحية عين عيسى تحوم في هذه الأثناء، طائرة حربية تركية فوق ناحية ع...