مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق إقليم عفرين تحوم في هذه الأثناء، طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي فوق إقليم عفرين. خبر 18 كانون الأول 2021, السبت - 11:50 2021-12-18T11:50:00 مركز الأخبار وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً اجتماع تنسيقي بين اتحاد الإعلام الحر والمؤسسات المعنية بالشأن الإعلامي في شمال وشرق سوريا بدعوة من اتحاد الإعلام الحر وفي إطار التنسيق فيما ... الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون المناطق الأثرية في ناحية شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بالقذائف والأسل... وفاة الشخصية الوطنية حموش رشو والد الشهيد غريب ولات توفيت الشخصية الوطنية حموش رشو والد عضو إعلام وحدا...