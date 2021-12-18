​​​​​​​مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق إقليم عفرين

تحوم في هذه الأثناء، طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي فوق إقليم عفرين.
خبر 2021-12-18T11:50:00 مركز الأخبار

وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة.

(س ر)

ANHA

 


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