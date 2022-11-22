مسيّرة لجيش الاحتلال التركي تحلق فوق ناحية تل تمر تحلق في هذه الأثناء طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة. خبر 22 تشرين الثاني 2022, الثلاثاء - 10:13 2022-11-22T10:13:00 الحسكة أفاد مراسلنا في ناحية تل تمر، بتحليق طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي على سماء ناحية تل تمر. (م ح) ANHA إقرأ أيضاً بالأسلحة الثقيلة الاحتلال التركي يقصف بينة في شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي، قرية بينة التابعة لناحي... أهالي الحسكة: لن نكتفي بالتنديد سنحمل السلاح بوجه دولة الاحتلال التركي أكد أهالي مقاطعة الحسكة استعدادهم للدفاع عن بلاده... حسن كوجر: الهدف الأساسي للهجمات التركية هو تصفية الإدارة الذاتية ونحن سنقاوم قال حسن كوجر إن الهدف الأساس لهجمات دولة الاحتلال ...