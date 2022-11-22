​​​​​​​مسيّرة لجيش الاحتلال التركي تحلق فوق ناحية تل تمر

تحلق في هذه الأثناء طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة.
خبر 2022-11-22T10:13:00 الحسكة

أفاد مراسلنا في ناحية تل تمر، بتحليق طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي على سماء ناحية تل تمر.

(م ح)

ANHA


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