​​​​​​​مسيّرات تابعة للاحتلال تحوم فوق كوباني وأريافها

تحوم طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق مدينة كوباني وأريافها.
خبر 2021-12-30T10:53:00 كوباني

ذكر مراسلنا، أن المسيّرات التابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم فوق مدينة كوباني وريفيها الشرقي والغربي.

(م)

ANHA


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