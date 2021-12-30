مسيّرات تابعة للاحتلال تحوم فوق كوباني وأريافها تحوم طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق مدينة كوباني وأريافها. خبر 30 كانون الأول 2021, الخميس - 10:53 2021-12-30T10:53:00 كوباني ذكر مراسلنا، أن المسيّرات التابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم فوق مدينة كوباني وريفيها الشرقي والغربي. (م) ANHA إقرأ أيضاً غارات روسية على ريف حلب الغربي بالتزامن مع قصف لقوات دمشق على المنطقة نفذت المقاتلات الروسية ثلاث ضربات جوية على جبل "ال... أهالي كوباني يدينون الهجوم التركي الأخير ويحذرون الخونة من نهاية كارثية أدان أهالي مدينة كوباني الاستهداف الأخير الذي تعر... مصدر: تفجير سيارة عسكرية في منطقة اعزاز المحتلة أفاد مصدر من المناطق المحتلة، بتفجير سيارة محملة ب...