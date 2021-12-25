أخبار عاجلة!الإدارة الذاتية في إقليم الفرات: شهيدان و7 جرحى نتيجة الاستهداف التركي

​​​​​​​مسيّرات تابعة للاحتلال التركي تحوم فوق مدينة قامشلو

تحوم طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق مدينة قامشلو.
خبر 2021-12-25T19:07:00 قامشلو

تحوم في هذه الأوقات طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق مدينة قامشلو.

(ك ع/م)

ANHA


إقرأ أيضاً