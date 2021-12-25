مسيّرات تابعة للاحتلال التركي تحوم فوق مدينة قامشلو تحوم طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق مدينة قامشلو. خبر 25 كانون الأول 2021, السبت - 19:07 2021-12-25T19:07:00 قامشلو تحوم في هذه الأوقات طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق مدينة قامشلو. (ك ع/م) ANHA إقرأ أيضاً الإدارة الذاتية في إقليم الفرات: شهيدان و7 جرحى نتيجة الاستهداف التركي أسفر الهجوم التركي بطائرة مسيرة على مدينة كوباني ع... "الشعب يموت بصمت".. مظاهرة في المناطق المحتلة احتجاجاً على تردي الوضع المعيشي تظاهر العشرات من سكان قرية السفح جنوبي شرقي سري كا... الاحتلال التركي يقصف قرية الدردارة يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الدردارة ف...