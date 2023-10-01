​​​​​​​مسيّرات أوكرانيا تستهدف منطقة روسية والأخيرة تقصف البنية التحتية

شهدت الجبهات الروسية الأوكرانية صباح اليوم، اقتتالاً جديداً في إطار عملية روسية عسكرية انطلقت داخل الأراضي الأوكرانية، بحسب ما نقلته العربية/ الحدث.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلن حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية أسقطت 3 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق سمولينسك، دون وقوع إصابات.

وكتب في قناته على "تليغرام": "صباح اليوم، أسقطت قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية 3 طائرات مسيّرة أوكرانية في منطقة زادنيبروفسكي بمدينة سمولينسك، ولم تقع إصابات".

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية "أنه اليوم الأحد في حوالي الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيّرة على منشآت في أراضي روسيا"، مشيرةً إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 3 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة سمولينسك".

وقبلها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيّرة أوكرانية فوق أراضي إقليم كراسنودار في جنوب غرب روسيا.

وبالمقابل، أعلنت سلطات خاركيف أن روسيا قصفت بنية تحتية مدنية بـ 3 صواريخ إس - 300 خلال الليل. فقد تعرضت منشأة للبنية التحتية الصناعية لأضرار في مدينة أومان بمقاطعة تشيركاسي الأوكرانية، حيث تم إعلان حالة التأهب الجوي ليلة اليوم الأحد، حسبما أفادت "القناة 24" التليفزيونية الأوكرانية، وبحسب القناة، تضرر مبنى تخزين للمنشأة جراء نشوب حريق.

كما دوّت صافرات الإنذار في معظم مقاطعات جنوب وشرق ووسط أوكرانيا، وفي المجموع، استمرت حالة التأهب الجوي حوالي سبع ساعات.

(س ع)