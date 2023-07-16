​​​​​​​مسيّرات الاحتلال التركي تقصف 3 مناطق في باشور كردستان

نقلت وكالة روج نيور عن مصدر محلي، اليوم الأحد، أن منطقة سيدكان شمال مدينة هولير في باشور كردستان، تعرضت للقصف من قبل الطائرات المسيّرة التابعة لدولة الاحتلال التركي.

وقال المصدر: إن "الطائرات المسيّرة التابعة لدولة الاحتلال التركي قصفت صباح اليوم جبل كونه كوتر، وبيركمه، وبن قلات في منطقة سيدكان".

وأشار إلى أن القصف تسبّب بأضرار مادية كبيرة في ممتلكات الأهالي.

وتشن دولة الاحتلال التركي هجماتها بشكل شبه يومي على مناطق وأماكن متفرقة من جنوب كردستان، أسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة آخرين نتيجة القصف المتواصل.

(س ر)