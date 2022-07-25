​​​​​​​مسيّرات الاحتلال التركي تحوم في سماء مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحوم في هذه الأثناء، مسيّرات الاحتلال التركي في سماء مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا.