​​​​​​​مسيّرات الاحتلال التركي تحوم في سماء مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا

تحوم في هذه الأثناء، مسيّرات الاحتلال التركي في سماء مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا.
خبر 2022-07-25T13:31:00 مركز الأخبار

وأفاد مراسلنا بأن مسيّرات الاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء، في سماء مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا.

(ف)

ANHA

 


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