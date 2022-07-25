مسيّرات الاحتلال التركي تحوم في سماء مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحوم في هذه الأثناء، مسيّرات الاحتلال التركي في سماء مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا. خبر 25 تموز 2022, الأثنين - 13:31 2022-07-25T13:31:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلنا بأن مسيّرات الاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء، في سماء مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا. (ف) ANHA إقرأ أيضاً قسد تطالب بفتح تحقيق مستقل حول القصف الذي طال مستوطنة "كويت الرحمة" كذّبت قوات سوريا الديمقراطية ادعاءات وسائل الإعلا... مسيرة لجيش الاحتلال التركي تحوم في سماء ريف الشمال الغربي للحسكة تحوم في هذه الاثناء طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلا... تنظيمات نسائية في الطبقة تدين جريمة اغتيال القياديات بارين وجيان وروج أدانت تنظيمات نسائية في الطبقة جريمة اغتيال القيا...