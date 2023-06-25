مسيّرات الاحتلال التركي تحوم فوق الشهباء وعفرين تحوم طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال التركي في هذه الأثناء، فوق الشهباء وعفرين. خبر 25 حزيران 2023, الأحد - 17:54 2023-06-25T17:54:00 مركز الأخبار أفاد مراسلونا بأن طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء، فوق مقاطعة الشهباء وعفرين. (ف) ANHA إقرأ أيضاً قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مروَّجَين للدولار الأمريكي المزور في الطبقة ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على مروجين اثنين لعمل... ندوة حوارية حول التعصب الجنسوي في الرقة أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، إل... بمشاركة وفد من روج آفا افتتاح مكتبة المرأة الكردية في السليمانية افتتحت في مدينة السليمانية في باشور كردستان مكتبة ...