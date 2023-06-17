مسيّرات الاحتلال التركي تحوم فوق الشهباء وعفرين تحوم طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال التركي في هذه الأثناء، فوق الشهباء وعفرين. خبر 17 حزيران 2023, السبت - 15:11 2023-06-17T15:11:00 مركز الأخبار أفاد مراسلونا بأن طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء، فوق مقاطعة الشهباء وعفرين. (ف) ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يقصف قرى في شرا وشيراوا والشهباء يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرى ناحيتي شر... تجدد المظاهرات المطالبة بحلّ ما يُعرف بـ "المجلس المحلي" في كري سبي المحتلة خرج أهالي بلدة سلوك المحتلة في مظاهرة حاشدة، على خ�... اجتماع جماهيري في الحسكة لمناقشة آخر المستجدات في المنطقة نظم حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعاً جماهيرياً في �...