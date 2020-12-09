​​​​​​​مسودة بيان القمة الأوروبية: فرض عقوبات مشددة على تركيا

نشرت وكالة رويترز مسودة بيان قمة الاتحاد الأوروبي التي ستُعقد يوم غدٍ الخميس، والتي تدعو إلى معاقبة المزيد من الأفراد والشركات والأتراك المسؤولين عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.

ووفقًا لمسودة البيان التي إذا تم الاتفاق عليها، فسيقوم الاتحاد الأوروبي "بإعداد قوائم إضافية" على أساس قائمة عقوبات مطبقة بالفعل منذ عام 2019 وإذا لزم الأمر العمل على تمديد نطاقها.

ويدرس زعماء الاتحاد الأوروبي إذا ما كانوا سينفذون تهديدًا صدر في تشرين الأول/أكتوبر بفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب عن الهيدروكربونات قبالة سواحل قبرص وقبالة اليونان.

(م ش)