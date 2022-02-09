​​​​​​​مسؤولون ومحللون لا يعتقدون أن مقتل القريشي سيكون له تأثير هائل

وقال مسؤولان أمنيان عراقيان وثلاثة محللين مستقلين إن الزعيم القادم لداعش من المرجح أن يكون من دائرة قريبة من "الجهاديين العراقيين المتمرسين الذين ظهروا في أعقاب الغزو الأميركي عام 2003"، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

قال المسؤولان العراقيان إن مجموعة "الخلفاء" المحتملين لأبو إبراهيم القريشي، الذي فجر نفسه خلال عملية أميركية للقبض عليه في سوريا الأسبوع الماضي، تضم متزعماً واحداً أعلنت واشنطن وبغداد مقتله العام الماضي.

القريشي، وهو عراقي، لم يخاطب علناً مرتزقته، وتجنب الاتصالات الإلكترونية وأشرف على التحرك للقتال في وحدات صغيرة تم نقلها رداً على الضغط المكثف من قوات التحالف.

لكن أولئك الذين يتابعون داعش يتوقعون عن كثب أنه سيحدد خليفة له في الأسابيع المقبلة، حيث إن الجماعة التي فرضت حكماً وحشياً على مساحات شاسعة من العراق وسوريا من 2014 إلى 2017 تواصل تمرداً عنيداً وقاتلاً في الشرق الأوسط.

وقال فاضل أبو رغيف، الخبير العراقي الذي يقدم المشورة لأجهزتها الأمنية، إن هناك ما لا يقل عن أربعة خلفاء محتملين.

ومن بين هؤلاء، بحسب أبو رغيف، أبو خديجة الذي كان آخر دور معروف له هو زعامة داعش في العراق وأبو مسلم، الذي تولى زعامة داعش في محافظة الأنبار، وآخر يُدعى أبو صالح، الذي لا توجد معلومات كافية عنه ولكنه كان مقرباً من البغدادي والقريشي.

وأضاف "هناك أيضاً أبو ياسر العيساوي الذي يشتبه في أنه لا يزال على قيد الحياة. إنه ذو قيمة كبيرة للمجموعة لأنه يتمتع بخبرة عسكرية طويلة".

وتم الإبلاغ عن مقتل العيساوي في غارة جوية في كانون الثاني 2021 في ذلك الوقت من قبل كل من القوات العراقية وكذلك التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل داعش في العراق وسوريا.

لكن مسؤولاً أمنياً عراقياً أكد وجود شكوك قوية بأن العيساوي لا يزال على قيد الحياة. وقال المسؤول: "إذا لم يكن ميتًا فسيكون مرشحاً، وقد جرب واختبر في التخطيط لهجمات عسكرية ولديه الآلاف من المؤيدين".

وقال حسن حسن، رئيس تحرير مجلة نيولاينز التي نشرت بحثاً عن القريشي، إن الزعيم الجديد سيكون "جهادياً عراقياً مخضرماً".

وقال: "إذا اختاروا واحداً في الأسابيع المقبلة، فسيتعين عليهم اختيار شخص من نفس الدائرة. المجموعة التي كانت جزءاً من مجموعة الأنباري التي عملت تحت اسم داعش منذ الأيام الأولى".

يتفق المسؤولون والمحللون في دول مختلفة على أن داعش يتعرض لضغوط أكثر من أي وقت مضى ولن يستعيد الخلافة المزعومة. لكنهم منقسمون حول مدى خطورة موت القريشي وتأثيره على الجماعة.

وقال أحد المسؤولين الأمنيين العراقيين: "في سوريا، تعمل وحدات داعش كشبكة متطورة من الجماعات الفردية من أجل تجنب استهدافهم. لذلك لا نعتقد أن مقتل القريشي سيكون له تأثير هائل".

وأضاف "كما أن متابعتهم أصبحت أكثر صعوبة لأنهم توقفوا منذ فترة طويلة عن استخدام الهواتف المحمولة للاتصال".

منذ هزيمتهم على الأرض في العراق عام 2017 وسوريا عام 2019، وجد متزعمو داعش أنه من السهل على نحو متزايد التنقل بين البلدين، بمساعدة فجوة في مناطق السيطرة بين القوات المسلحة المختلفة، كما يقول بعض المسؤولين.

وقال مسؤولون أمنيون وعسكريون إن طول الحدود مع سوريا البالغ 600 كيلومتر، يجعل من الصعب للغاية على القوات العراقية منع المسلحين من التسلل عبر الأنفاق تحت الأرض.

أسلوب القيادة الجديد

قال لاهور طالباني، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق في جنوب كردستان، إن بعض متزعمي داعش يمكنهم السفر عبر كامل رقعة العراق.

وقال لرويترز "عندما ترى الهجمات تتزايد في منطقة معينة لن أتفاجأ إذا مر شخص مهم بتلك المنطقة. لقد هُزمت الخلافة ولكن لم يتم القضاء على داعش. لا أعتقد أننا تمكنا من إنهاء المهمة".

وقال أبو رغيف إن القائد الجديد يمكن أن يتمتع بمؤهلات عسكرية أقوى من القريشي، الذي يقول المسؤولون العراقيون إنه ينظر إليه من قبل أتباعه على أنه عقل شرعي إسلامي أكثر من كونه عسكري.

وقال "الهجمات والعمليات ستتغير في طابعها تبعاً لأسلوب القائد الجديد. قد يؤمن القائد الجديد بهجمات كبيرة ومكثفة أو تفجيرات أو مفجرين انتحاريين".

يقول محللون إنه على الرغم من عدم ظهور القريشي، فمن المرجح أن يؤثر مقتله على الجماعة.

وقال حسن إن مقتل القريشي ستخفض الروح المعنوية.

(م ش)