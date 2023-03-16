​​​​​​​مسؤولون لصحيفة أميركية: إيران وافقت على وقف تسليح الحوثيين

قال مسؤولون أميركيون وسعوديون إن إيران وافقت على وقف شحنات الأسلحة السرية إلى حلفائها الحوثيين في اليمن كجزء من اتفاق بوساطة الصين؛ لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، وهي خطوة قد تضخ زخماً جديداً في الجهود المبذولة؛ لإنهاء الحرب اليمنية، حسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

ولسنوات، دعمت المملكة العربية السعودية وإيران أطرافاً متعارضة في الصراع اليمني؛ مما أدى إلى تأجيج حرب كان لها عواقب إنسانية وخيمة وامتدت إلى ما وراء حدود البلاد حيث، شن الحوثيون هجمات صاروخية على المملكة العربية السعودية، حسب الصحيفة.

وقال المسؤولون الأميركيون والسعوديون للصحيفة، إنه إذا توقفت طهران عن تسليح الحوثيين، "فقد تضغط بذلك على الجماعة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع".

ورفض متحدث باسم الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة التعليق عندما سئل عما إذا كانت طهران ستعلق شحنات الأسلحة. وتنفي طهران علناً ​​أنها تزود الحوثيين بالأسلحة.

وأضاف المسؤولون: "نريد معرفة ما إذا كانت إيران ستتمسك بالصفقة، وهذا اختبار لها"، بينما تمضي طهران والرياض في الخطط المحددة في الاتفاق لإعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين.

بعد إعلان السعودية وإيران عن اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة، قال مسؤولون في كلا البلدين إن إيران ستضغط على الحوثيين؛ لإنهاء الهجمات على السعودية.

وقال مسؤول سعودي، إن المملكة تتوقع أن تحترم إيران حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والذي يهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى الحوثيين.

(م ش)