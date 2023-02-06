​​​​​​​مسؤولون عراقيون: ملايين الدولارات تُهرب يومياً عبر معبر إبراهيم الخليل إلى تركيا

أكد موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن الضغوط التي فرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على البنك المركزي العراقي للحد من الفساد والتدفقات غير المشروعة للدولارات؛ أدت إلى شل الأسواق العراقية وشجعت على نطاق واسع تهريب الدولار عبر الحدود.

ونقل الموقع عن مسؤولين عراقيين، أن "المعلومات تشير إلى أن عمليات تهريب الدولار، قد نمت مؤخراً عن طريق البر عبر معبر إبراهيم الخليل في إقليم كردستان، ومن هناك إلى تركيا ومناطق أخرى".

وأشار التقرير إلى أنه "يتم تهريب ما لا يقل عن 70 مليون دولار يومياً من العراق عبر إقليم كردستان، ومن يقوم بذلك هم مجموعة من المسؤولين والسياسيين المحليين المؤثرين يأخذون هذه الدولارات عبر معبر إبراهيم الخليل الحدودي إلى تركيا".

وأضاف التقرير إن "السلطات التركية تتقاضى 5 دولارات عن كل 10 آلاف دولار يتم تحصيلها كرسوم جمركية، ويتم إيداع الأموال المهربة في حسابات خاصة في البنوك التركية، ويجد البعض طريقهم إلى حسابات بنكية خاصة في مناطق أخرى".

وأضاف إن "العملية في الحقيقة هي مزيج من غسيل الدينار وتهريب الدولار، وتخدم العمليتان بعضهما البعض ويشارك فيها العديد من اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين".

(م ش)