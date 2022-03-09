​​​​​​​مسؤولة مخيم الهول تنفي وصول أي وفود عراقية ودخولها المخيم

أفادت وسائل إعلام محلية وأخرى أجنبية بوصول وفود عراقية إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، استعداداً لإجلاء مواطنيها، ممن لجأوا إلى شمال وشرق سوريا، وعلى وجه الخصوص الذين يقطنون في مخيم الهول الواقع 45 كم شرق مركز مقاطعة الحسكة، نقلاً عن برلماني عراقي.

وكشف عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، في تصريح إعلامي لوسائل إعلام عراقية، أن الحكومة ستجلي 800 أُسرة من مخيم الهول، إلى مخيم الجدعة في العراق، على شكل دفعات، بعد وصول ودخول اللجنة الأمنية ولجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب إلى مخيم الهول.

وفي تعقيب على حديث الدوبرداني، نفت مسؤولة مخيم الهول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، همرين حسن، دخول أي وفود عراقية إلى المخيم والمنطقة، فيما لم تعلّق على احتمالية قدوم الوفد من عدمه خلال الأيام المقبلة.

وخرجت آخر دفعة عراقية من المخيم، حسب ما رصدته وكالتنا في الـ 8 من كانون الثاني/ يناير الفائت، ضمت 113 أسرة، بالتنسيق مع الإدارة الذاتية، ووصلت في اليوم نفسه إلى مخيم الجدعة جنوب مدينة الموصل العراقية.

ويضم مخيم الهول حسب الإحصائيات الأخيرة، التي حصل عليها مراسلنا من إدارة المخيم في كانون الثاني الجاري، 57460 شخصاً، جلّهم نساء وأطفال، ضمن 15603 أسر، بين "عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال مرتزقة داعش الأجانب، يصل تعدادهم إلى 8555، ضمن 2529 أسرة، من 54 جنسية".

ويصل عدد العراقيين في المخيم، حسب الإحصائية نفسها، إلى 30738 شخصاً ضمن 8256 أسرة، يتوزعون بين "رجال ونساء وأطفال".

(أم)

ANHA