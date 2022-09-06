​​​​​​​مسؤولة إيرانية: تحذر من احتمال جفاف بحيرة أورميه بالكامل

وقالت رئيسة دائرة الأراضي الرطبة في وزارة البيئة آرزو أشرفي زاده "ما لم يتم تسليم الحصص المائية وتنفيذ الخطط الموضوعة بشكل كامل، لن يكون ثمة أي أمل بتعافي" البحيرة التي كانت تعد الأكبر في الشرق الأوسط، وفق ما نقلت عنها وكالة "إيسنا".

وأضافت "وفق القانون، يتعين على وزارة الطاقة أن توفر الحاجات المائية الضرورة لبحيرة أورميه"، مشيرة إلى أن "البحيرة لم تتلق الحصص المائية لأسباب عدة من بينها تراجع مستوى المتساقطات" في البلاد.

وحضت آرزو أشرفي زاده على وقف أي انشاءات لسدود جديدة، واتخاذ إجراءات لـ "وقف النشاطات الزراعية" في حال الرغبة بعودة البحيرة الى سابق عهدها.

وبدأ منسوب بحيرة أورميه الواقعة في المناطق الجبلية بين مدينتي تبريز وأورميه، بالانحسار منذ العام 1995 بعدما كانت تعدّ من أكبر البحيرات الشديدة الملوحة في العالم.

وشكّل جفاف البحيرة أحد أكبر الكوارث البيئية في المنطقة خلال ربع القرن الأخير بفعل الإهمال البشري والتغير المناخي، علماً بأن السلطات قالت قبل نحو أربعة أعوام إن البحيرة بدأت باستعادة بعض منسوبها.

(م ش)