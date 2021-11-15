​​​​​​​مسؤولان تركيان لرويترز: ولي عهد أبوظبي يزور تركيا ربما في 24 من هذا الشهر

وقال مسؤولان تركيان لوكالة رويترز إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيزور تركيا ربما يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان حيث يعمل الخصمان الإقليميان على إصلاح العلاقات المتوترة بينهما.

وهناك صراع بين تركيا والإمارات لبسط نفوذهما منذ أن اندلعت الانتفاضات العربية قبل عشر سنوات. ودعم البلدان أطرافا متناحرة في الحرب الأهلية في ليبيا كما امتدت نزاعاتهما إلى شرق البحر المتوسط والخليج.

وقال أحد المسؤولين التركيين إن أردوغان والشيخ محمد سيناقشان العلاقات الثنائية والتجارة والتطورات الإقليمية والاستثمارات.

وقال المسؤول الثاني إن الزيارة "تطور مهم لتحسين العلاقات الإقليمية وتخفيف التوتر" لكنه أضاف أن الموعد النهائي لم يتحدد بعد.

(م ش)