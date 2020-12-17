​​​​​​​مسؤولان أمريكيان ينتقدان هجوم وانتهاكات تركيا لحقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس مايكل ماكول، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إليوت إنجل، أمس الأربعاء، في بيان مشترك: "نشعر بقلق بالغ من التهديد الذي يمثله سلوك تركيا الاستفزازي المتزايد على علاقتنا الثنائية، ولحلف الناتو، وللمنطقة".

وشدد المسؤولان على ضرورة وقف أفعال أنقرة المزعزعة للاستقرار، وأكدا على ضرورة أن تعمل واشنطن مع حلفائها وشركائها الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي لمواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل مطالبة تركيا بتغيير مسارها، كما حث المسؤولان الأمريكيان أردوغان على وضع حد للسلوك الاستفزازي والالتزام بقيم حلف الناتو.

وانتقد المسؤولان العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا التي تهدد جهود مكافحة داعش، وقيام الجماعات المدعومة من أنقرة في شمال سوريا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما انتقدا شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية S-400 الذي يقوض العمل الدفاعي للناتو.

وتطرق المسؤولان الأمريكيان خلال بيانهما، تأجيج أردوغان نيران الصراعات العالمية الأخرى، حيث أرسل المرتزقة السوريين إلى ليبيا وقره باغ، وأجرت تركيا شرق المتوسط مسحًا بحثيًّا عن الموارد الهيدروكربونية في المياه المتنازع عليها والتي تطالب بها اليونان، العضو في الناتو، وقبرص، الشريك الرئيس عبر المحيط الأطلسي وعضو الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى استضافة أردوغان علانية أفرادًا أدرجتهم الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب.

كما انتقد البيان بشدة، الأوضاع الداخلية التركية، حيث اتهم حكومة أردوغان بتقويض المؤسسات الديمقراطية من خلال تعزيز سلطته، وكذلك تقويض استقلال القضاء والحقوق والحريات.

(س ر)