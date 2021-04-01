​​​​​​​مسؤول يمني: التوجيهات الإيرانية للحوثيين تسعى إلى إفشال مبادرة السعودية

وشدّد مستشار الرئيس اليمني، ياسين مكاوي، على أنّ إيران تسعى إلى إفشال المبادرة السعودية، من خلال تهريب السلاح ونهب المواد والسلع وأموال النفط.

وأضاف في تغريداتٍ له عبر حسابه على تويتر: أنّ السلام لا يتجزّأ، مشدّدًا على أنّ محاولات إيران والحوثيين تمرير سلام جزئي مفصّل حسب مصالحهم، يشكّل تهديدًا خطيرًا على اليمن والمنطقة، وفق تعبيره.

كما لفت إلى أنّ إيران والحوثيون يهرّبون السلاح، وينهبون المواد والسلع وأموال النفط ومشتقاته، في ظل القيود المفروضة عليهم.

ويأتي ذلك، بعدما شدّدت أميركا على أنّ اللقاءات التي أجراها المبعوث الأميركي، تيم ليندركينغ، في السعودية وسلطنة عُمان حول اليمن، كانت مثمرة جدًّا.

ويُذكر أنّ المبعوث الأميركي إلى اليمن، كان قد بدأ قبل أيام جولة خليجية، هي الثالثة له في أقل من شهرين منذ تعيينه. وتصدّرت المبادرة السعودية نقاشات تلك الجولة التي بدأت من مسقط، وشهدت لقاءات متعدّدة مع الحكومة اليمنية في الرياض.

(د ع)