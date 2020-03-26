​​​​​​​مسؤول يمني يدعو القوى السياسية للاتحاد في مواجهة كورونا

وقال العميد باعش في بيان كتابي وصلت وكالتنا نسخة منه: "نحن اليوم أمام كارثة عالمية ألمت بالعديد من الدول لذلك يجب أن نتأهب لمواجهة هذه الكارثة بكل الطرق الممكنة لتجنيب شعبنا مخاطرها".

وأضاف العميد باعش: "نحمد الله الذي نجى بلادنا من هذا الوباء حتى اللحظة ولكن هذا لا يمنعنا من أن نتأهب أمنياً و سياسياً واجتماعياً للمجابهة والحد من مخاطر انتشار الوباء".

وطالب مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الداخلية اليمنية، جميع القوى السياسية أن تترك الطموحات الأيدلوجية وتقف ولو لمرة واحدة في تاريخها إلى جانب الشعب لرفع المعاناة عنه والذهاب إلى طاولة الحوار لحل كل الاختلافات و الابتعاد عن تعقيد الحلول وجعل مصلحة الوطن أولاً.

و تابع: "أناشد المواطنين أن يكونوا عوناً لنا من خلال التزامهم بسبل السلامة و البقاء في منازلهم و التعاون مع رجال الأمن في ما يخدم مصلحة البلد".

وكانت مصادر سياسية يمنية أكدت أن هدنة عسكرية سيتم الإعلان عنها خلال أيام بين طرفي النزاع (حكومة هادي والحوثيين) برعاية الأمم المتحدة بهدف توحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا.

(أ ع)