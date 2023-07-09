​​​​​​​مسؤول روسي: العمل جارٍ على تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا

قال ألكسندر لافرينتيف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، إن العمل جارٍ بشكل مكثف، على تطبيع العلاقات بين (سوريا وتركيا)، مشيراً إلى أن بلاده ستبلغ رؤساء الدول عند الانتهاء، لتحديد تفاصيل وتاريخ لقاء رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، حسب العربية.

وقال لافرينتيف إن هناك مصاعب محددة في طريق تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، من بينها "التواجد العسكري" التركي في الأراضي السورية. وأضاف حول تقييم موسكو للمستوى الذي وصلت إليه وساطتها بين الحكومتين، أنه لا يوجد أي تباطؤ في عملية التطبيع، على العكس هذه العملية تتطور بشكل شهري. في البداية كان لقاء على مستوى الخبراء، ثم لقاء ثلاثي على مستوى وزراء الدفاع، ثم على مستوى وزراء الخارجية الذين كلفوا نواب الوزراء بالعمل على خارطة طريق، ويتم حالياً العمل على تفعيل خارطة الطريق.

(س ع)